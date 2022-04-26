Сотрудники "Урала" в России попадут под сокращение

В пресс-службе компании "Урал" рассказали, что производство мотоциклов перенесут из российского Ирбита в Казахстанский Петропавловск, сообщает 24 канал.

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В компании решили перенести производство из-за нехватки попавших под санкции комплектующих. Также на решение повлиял запрет на импорт техники из России.

Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области продолжит производить только рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Компании не удастся избежать серьезного кадрового сокращения. Под сокращение попадет часть служащих компании в России.

В "Урале" ожидают спад продаж. Санкции против ряда компаний и усложнения логистических цепочек ограничат способности по выпуску российских мотоциклов.

Заметим, что у компании Урал есть дилерские центры в США, Канаде и Мексике.

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