Співробітники "Уралу" в Росії потраплять під скорочення
У пресслужбі компанії "Урал" розповіли, що виробництво мотоциклів перенесуть з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ, повідомляє 24 канал.
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У компанії вирішили перенести виробництво через брак комплектуючих, які потрапили під санкції. Також на рішення вплинула заборона на імпорт техніки з Росії.
Ірбітський мотоциклетний завод у Свердловській області продовжить випускати тільки рами й елементи корпусу для мотоциклів.
Компанії не вдасться уникнути серйозного кадрового скорочення. Під скорочення потрапить частина співробітників підприємства у Росії.
В "Уралі" очікують спаду продажів. Санкції проти ряду підприємств та ускладнення логістичних ланцюжків обмежать можливості з випуску російських мотоциклів.
Зауважимо, що компанія "Урал" має дилерські центри в США, Канаді та Мексиці.
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