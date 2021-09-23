Соответствующее соглашение касательно этого Северная Македония заключила с Болгарией. Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.
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Термин уберут из памятников и учебников
Это термины, где имя дружественной нации Болгарии ассоциируется с фашистскими оккупантами. Нигде в Европе не упоминается о нации, упоминается только о фашизме. В этом духе дружбы, сотрудничества и добрососедства мы ожидаем, что все будет сделано,
– отметил Зоран Заев.
Что нужно сделать Северной Македонии ради переговоров с ЕС:
- Северная Македония готова предложить Болгарии стать второй страной, которая будет охранять македонское небо, кроме Греции.
- Нужно будет согласовать короткое название Северной Македонии.
- Также утвердить отсутствие территориальных претензий, отказ от настаивания касательно регистрации македонского меньшинства в Болгарии и предотвращение языка вражды.
Именно Болгария заблокировала вопрос вступления в ЕС Северной Македонии
Отметим, что в ноябре именно Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз – из-за языка. В Болгарии считают язык в Северной Македонии диалектом болгарского, измененного под сербским влиянием.
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Из-за Греции Македония изменила название
Ранее на пути в ЕС Северной Македонии стояла Греция. Афины изрядно беспокоило название страны, так что в Скопье его заменили на Северную Македонию, чтобы остановить разговоры о территориальных претензиях.