Відповідну угоду щодо цього Північна Македонія уклала з Болгарією. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Зоран Заєв.
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Термін приберуть з пам'ятників та підручників
Це терміни, де ім'я дружньої нації Болгарії асоціюється з фашистським окупантом. Ніде в Європі не згадується про націю, згадується лише про фашизм. В цьому дусі дружби, співпраці та добросусідства ми очікуємо, що все буде зроблено,
– зазначив Зоран Заєв.
Що потрібно зробити Північній Македонії заради перемовин з ЄС:
- Північна Македонія готова запропонувати Болгарії стати другою країною, яка охоронятиме македонське небо, окрім Греції.
- Потрібно буде узгодити коротку назву Північної Македонії.
- Також затвердити відсутність територіальних претензій, відмову від наполягання щодо реєстрації македонської меншини в Болгарії та запобігання мові ворожнечі.
Саме Болгарія заблокувала питання вступу до ЄС Північної Македонії
Зазначимо, що у листопаді саме Болгарія заблокувала переговори щодо вступу Північної Македонії до Євросоюзу – через мову. У Болгарії вважають мову у Північній Македонії діалектом болгарської, зміненої під сербським впливом.
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Через Грецію Македонія змінила назву
Раніше на шляху до ЄС Північної Македонії стояла Греція. Афіни неабияк непокоїла назва країни, отож у Скоп'є її замінили на Північну Македонію, аби зупинити розмови про територіальні претензії.