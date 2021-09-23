Відповідну угоду щодо цього Північна Македонія уклала з Болгарією. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Зоран Заєв.

Читайте також Для македонців Україна не лише воює, але й реформується, – посол України у Північній Македонії

Термін приберуть з пам'ятників та підручників

Це терміни, де ім'я дружньої нації Болгарії асоціюється з фашистським окупантом. Ніде в Європі не згадується про націю, згадується лише про фашизм. В цьому дусі дружби, співпраці та добросусідства ми очікуємо, що все буде зроблено,
– зазначив Зоран Заєв.

Що потрібно зробити Північній Македонії заради перемовин з ЄС:

  • Північна Македонія готова запропонувати Болгарії стати другою країною, яка охоронятиме македонське небо, окрім Греції.
  • Потрібно буде узгодити коротку назву Північної Македонії.
  • Також затвердити відсутність територіальних претензій, відмову від наполягання щодо реєстрації македонської меншини в Болгарії та запобігання мові ворожнечі.

Саме Болгарія заблокувала питання вступу до ЄС Північної Македонії

Зазначимо, що у листопаді саме Болгарія заблокувала переговори щодо вступу Північної Македонії до Євросоюзу – через мову. У Болгарії вважають мову у Північній Македонії діалектом болгарської, зміненої під сербським впливом.

До теми Таємна битва Македонії: конфлікт з Болгарією набирає обороти

Через Грецію Македонія змінила назву

Раніше на шляху до ЄС Північної Македонії стояла Греція. Афіни неабияк непокоїла назва країни, отож у Скоп'є її замінили на Північну Македонію, аби зупинити розмови про територіальні претензії.