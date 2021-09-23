Відповідну угоду щодо цього Північна Македонія уклала з Болгарією. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Зоран Заєв.

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Термін приберуть з пам'ятників та підручників

Це терміни, де ім'я дружньої нації Болгарії асоціюється з фашистським окупантом. Ніде в Європі не згадується про націю, згадується лише про фашизм. В цьому дусі дружби, співпраці та добросусідства ми очікуємо, що все буде зроблено,

– зазначив Зоран Заєв.

Що потрібно зробити Північній Македонії заради перемовин з ЄС:

Північна Македонія готова запропонувати Болгарії стати другою країною, яка охоронятиме македонське небо, окрім Греції.

Потрібно буде узгодити коротку назву Північної Македонії.

Також затвердити відсутність територіальних претензій, відмову від наполягання щодо реєстрації македонської меншини в Болгарії та запобігання мові ворожнечі.

Саме Болгарія заблокувала питання вступу до ЄС Північної Македонії

Зазначимо, що у листопаді саме Болгарія заблокувала переговори щодо вступу Північної Македонії до Євросоюзу – через мову. У Болгарії вважають мову у Північній Македонії діалектом болгарської, зміненої під сербським впливом.

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Цікаво! Через напруження між Болгарією та Північною Македонією страждає і Албанія. Країни Євросоюзу наполягають, аби питання Албанії та Північної Македонії розглядали разом.

Через Грецію Македонія змінила назву

Раніше на шляху до ЄС Північної Македонії стояла Греція. Афіни неабияк непокоїла назва країни, отож у Скоп'є її замінили на Північну Македонію, аби зупинити розмови про територіальні претензії.