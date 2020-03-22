Ради Pokemon Go итальянец нарушил строгий карантин и слонялся по улицам

Последние дни в Италии стали по-настоящему черными: статистика смертности от коронавируса бьет печальные антирекорды. Однако, даже в таких напряженных условиях есть нарушители строгого запрета, которые выходят без необходимости на улицу.

Нарушителя обнаружили в провинции Комо, где ситуация по распространению коронавируса плохая. Как пишет Newsweek, 31-летнего мужчину за игрой на улице остановили полицейские.

Ужасы в Италии Мы не можем сдержать ситуацию и уже не считаем мертвых, – медсестра о ситуации в Италии

Когда они спросили, какова причина нарушения карантина, мужчина ответил, что должен охотиться на покемонов. Полицейские такое оправдание не засчитали и обвинили в нарушении правил карантина. Всего в Италии таких преступников уже более 43 тысяч человек.

За сутки 21 марта в Италии от коронавируса умерли более 700 человек. По состоянию на 22 марта в Италии 53 тысячи 578 инфицированных, умерли 4 тысячи 825.

Где расположена провинция Комо

Что такое Pokеmon GoЭто игра для смартфонов, которая расчитана на большое количество пользователей. Всего через две недели после выхода в 2016 году игра получила большую популярность. Количество загрузок игры превысило 500 миллионов, а в августе 2019 года составило 1 миллиард.



Особенностью Pokеmon GO является наложение виртуальных образов на изображение реального мира. Игра побуждает людей выходить из дома, путешествовать по местности в поисках и отлове покемонов, а также общаться с другими игроками.