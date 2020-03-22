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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Заради Pokemon Go італієць порушив суворий карантин і тинявся вулицями

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      Заради Pokemon Go в Італії чоловік порушив суворий карантин і тинявся вулицями / hbrp.pl

      Останні дні в Італії стали по-справжньому чорними: статистика смертності від коронавірусу б'є сумні антирекорди. Однак, навіть у таких напружених умовах є порушники суворої заборони, які виходять без нагальної потреби на вулицю.

      Порушника виявили у провінції Комо, де ситуація з поширення коронавірусу найгірша. Як пише Newsweek, 31-річного чоловіка за грою на вулиці спинили поліцейські.

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      Коли вони спитали, яка причина порушення карантину, чоловік відповів, що мусить полювати на покемонів. Поліцейські таке виправдання не зарахували та звинуватили у порушенні правил карантину. Загалом в Італії таких злочинців уже понад 43 тисячі осіб.

      За добу 21 березня в Італії від коронавірусу померли понад 700 осіб. Станом на 22 березня в Італії 53 тисячі 578 інфікованих осіб, померли 4 тисячі 825. 

      Де розташована провінція Комо

      Що таке Pokеmon Go Це гра для смартфонів, яка розрахована на багато користувачiв. Всього за два тижні після виходу у 2016 році гра здобула велику популярність. Кількість завантажень гри сягнула понад 500 мільйонів, а в серпні 2019 склала 1 мільярд.

      Особливістю Pokеmon GO є накладання віртуальних образів на зображення реального світу. Гра спонукає людей виходити з дому, подорожувати місцевістю у пошуках і відловлюванні покемонів, а також спілкуватися з іншими гравцями.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Ігри Коронавірус Covid-19
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