Напомним, российские террористы атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре из разных видов оружия. На самой станции начался пожар.
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Ситуация на ЗАЭС: противопожарное состояние в норме
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 02:26 на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок.
Однако противопожарное состояние на атомной станции – в пределах нормы.
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