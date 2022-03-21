В настоящее время автоматизированная система контроля радиационного состояния в Зоне отчуждения не работает.

Важно Осуществлена ​​частичная ротация персонала ЧАЭС: удалось вывезти 64 человека

В Госатомрегулировании отметили, что из-за оккупантов украинские спасатели не могут заниматься тушением лесных пожаров в Зоне отчуждения.

Лесные пожары в холодный период года являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивности лесных пожаров там могут достичь максимально возможных границ,

– пояснили в Госатомрегулировании.

Это, в свою очередь, приведет к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и, соответственно, значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и во всей Европе.

Какая ситуация в Чернобыле

В зоне отчуждения, которую временно контролируют оккупанты, недавно начались возгорания . Русские обстреливали из артиллерии лес, чтобы спровоцировать пожар. Также враг уже 25 дней использует инфраструктуру ЧАЭС для военных целей, рабочие станции находились в заложниках.

Только 20 марта удалось осуществить частичную ротацию персонала. В "Энергоатоме" отметили, что взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции, которые будут выполнять свои обязанности и будут обеспечивать функционирование украинского предприятия.