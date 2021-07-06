Радикалы бросают петарды
После окончания митинга "За свободу" правоохранители расступились перед радикалами. Те смогли занять площадь перед зданием парламента Грузии.
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Несколько радикалов вылезли на здание и сорвали с него флаг Европейского Союза, а после того сожгли его. Агрессивная толпа окружила здание со всех сторон. Люди бросали в него петарды, стекло, камни и светошумовые гранаты.
Радикалы сорвали флаг ЕС видео
Здание парламента окружили: видео
Полиция не справляется с ситуацией. Силовики задерживают только самых буйных радикалов.
В центре Тбилиси бросают светошумовые гранаты видео
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