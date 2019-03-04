Радио МАКСИМУМ дарит возможность выиграть зарплату президента
Радио МАКСИМУМ дарит зарплату президента!
Присылай сообщение на Viber Радио МАКСИМУМ и получай возможность выиграть 28 тысяч гривен.
Акция "Президент обещает на МАКСИМУМ" продлится на Радио МАКСИМУМ с 11 марта по 29 марта 2019 года. Чтобы выиграть солидную сумму, необходимо выполнить несколько простых действий:
- Отправить текстовое сообщение "Президент на МАКСИМУМ" в приложении Viber по номеру +38 063 20 111 24.
- Каждую пятницу с помощью по сервиса генератора случайных чисел ведущие Радио МАКСИМУМ будут выбирать одного из участников и звонить к нему.
- Главная задача: поднять трубку и за 30 секунд назвать как можно больше предвыборных обещаний.
- Если среди участников соответствующей недели именно ты наобещаешь больше всего – ты получишь зарплату президента в сумме 28 тысяч гривен!
За подробностями следите на волнах Радио МАКСИМУМ:
Киев – 94,2
Днепр – 107,7
Львов – 102.1
Одесса – 107.4
Харьков – 104.0
Ивано-Франковск – 104.7
Тернополь – 88.1
Запорожье – 101.8
Ровно – 90.0
Луцк – 88.7
Кропивницкий – 104,2
Черкассы – 101,0
Полтава – 92,4
Славское – 102,1
Источник: 24 Канал
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