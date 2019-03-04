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      Радио МАКСИМУМ дарит возможность выиграть зарплату президента

      18 Читати новину українською
      Радио МАКСИМУМ дарит зарплату президента
      Радио МАКСИМУМ дарит зарплату президента / maximum.fm

      Радио МАКСИМУМ дарит зарплату президента!

      Присылай сообщение на Viber Радио МАКСИМУМ и получай возможность выиграть 28 тысяч гривен.

      Акция "Президент обещает на МАКСИМУМ" продлится на Радио МАКСИМУМ с 11 марта по 29 марта 2019 года. Чтобы выиграть солидную сумму, необходимо выполнить несколько простых действий:

      • Отправить текстовое сообщение "Президент на МАКСИМУМ" в приложении Viber по номеру +38 063 20 111 24.
      • Каждую пятницу с помощью по сервиса генератора случайных чисел ведущие Радио МАКСИМУМ будут выбирать одного из участников и звонить к нему.
      • Главная задача: поднять трубку и за 30 секунд назвать как можно больше предвыборных обещаний.
      • Если среди участников соответствующей недели именно ты наобещаешь больше всего – ты получишь зарплату президента в сумме 28 тысяч гривен!

      За подробностями следите на волнах Радио МАКСИМУМ:

      Киев – 94,2
      Днепр – 107,7
      Львов – 102.1
      Одесса – 107.4
      Харьков – 104.0
      Ивано-Франковск – 104.7
      Тернополь – 88.1
      Запорожье – 101.8
      Ровно – 90.0
      Луцк – 88.7
      Кропивницкий – 104,2
      Черкассы – 101,0
      Полтава – 92,4
      Славское – 102,1

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      Теги: Новости Украины Деньги
      Источник: 24 Канал
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