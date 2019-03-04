Радио МАКСИМУМ дарит возможность выиграть зарплату президента

Радио МАКСИМУМ дарит зарплату президента!

Присылай сообщение на Viber Радио МАКСИМУМ и получай возможность выиграть 28 тысяч гривен.

Акция "Президент обещает на МАКСИМУМ" продлится на Радио МАКСИМУМ с 11 марта по 29 марта 2019 года. Чтобы выиграть солидную сумму, необходимо выполнить несколько простых действий:

Отправить текстовое сообщение "Президент на МАКСИМУМ" в приложении Viber по номеру +38 063 20 111 24.

Каждую пятницу с помощью по сервиса генератора случайных чисел ведущие Радио МАКСИМУМ будут выбирать одного из участников и звонить к нему.

Главная задача: поднять трубку и за 30 секунд назвать как можно больше предвыборных обещаний.

Если среди участников соответствующей недели именно ты наобещаешь больше всего – ты получишь зарплату президента в сумме 28 тысяч гривен!

За подробностями следите на волнах Радио МАКСИМУМ:

Киев – 94,2

Днепр – 107,7

Львов – 102.1

Одесса – 107.4

Харьков – 104.0

Ивано-Франковск – 104.7

Тернополь – 88.1

Запорожье – 101.8

Ровно – 90.0

Луцк – 88.7

Кропивницкий – 104,2

Черкассы – 101,0

Полтава – 92,4

Славское – 102,1