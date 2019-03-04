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      Радіо МАКСИМУМ дарує можливість виграти зарплату президента

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      Радіо МАКСИМУМ дарує зарплату президента
      Радіо МАКСИМУМ дарує зарплату президента / maximum.fm

      Радіо МАКСИМУМ дарує зарплату президента!

      Надсилай повідомлення на Viber радіо МАКСИМУМ та отримуй змогу виграти 28 тисяч гривень.

      Акція "Президент обіцяє на МАКСИМУМ" триватиме на Радіо МАКСИМУМ з 11 березня по 29 березня 2019 року. Щоб виграти солідну суму необхідно виконати кілька простих дій:

      • Надіслати текстове повідомлення "Президент на МАКСИМУМ" у додатку Viber за номером +38 063 20 111 24.
      • Щоп'ятниці за допомогою за сервісу генератора випадкових чисел ведучі Радіо МАКСИМУМ обиратимуть одного з учасників та телефонуватимуть до нього.
      • Головне завдання: підняти слухавку та за 30 секунд назвати якомога більше передвиборчих обіцянок.
      • Якщо серед учасників відповідного тижня саме ти наобіцяєш найбільше – ти отримаєш зарплату президента в сумі 28 тисяч гривень!

      За подробицями стежте на хвилях Радіо МАКСИМУМ:
      Київ – 94,2
      Дніпро – 107,7
      Львів – 102.1
      Одеса – 107.4
      Харків – 104.0
      Івано-Франківськ – 104.7
      Тернопіль – 88.1
      Запоріжжя – 101.8
      Рівне – 90.0
      Луцьк – 88.7
      Кропивницький – 104,2
      Черкаси – 101,0
      Полтава – 92,4
      Славське – 102,1

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      Теги: Новини України Гроші
      Джерело: 24 Канал
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