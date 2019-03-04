Радіо МАКСИМУМ дарує можливість виграти зарплату президента
Радіо МАКСИМУМ дарує зарплату президента!
Надсилай повідомлення на Viber радіо МАКСИМУМ та отримуй змогу виграти 28 тисяч гривень.
Акція "Президент обіцяє на МАКСИМУМ" триватиме на Радіо МАКСИМУМ з 11 березня по 29 березня 2019 року. Щоб виграти солідну суму необхідно виконати кілька простих дій:
- Надіслати текстове повідомлення "Президент на МАКСИМУМ" у додатку Viber за номером +38 063 20 111 24.
- Щоп'ятниці за допомогою за сервісу генератора випадкових чисел ведучі Радіо МАКСИМУМ обиратимуть одного з учасників та телефонуватимуть до нього.
- Головне завдання: підняти слухавку та за 30 секунд назвати якомога більше передвиборчих обіцянок.
- Якщо серед учасників відповідного тижня саме ти наобіцяєш найбільше – ти отримаєш зарплату президента в сумі 28 тисяч гривень!
За подробицями стежте на хвилях Радіо МАКСИМУМ:
Київ – 94,2
Дніпро – 107,7
Львів – 102.1
Одеса – 107.4
Харків – 104.0
Івано-Франківськ – 104.7
Тернопіль – 88.1
Запоріжжя – 101.8
Рівне – 90.0
Луцьк – 88.7
Кропивницький – 104,2
Черкаси – 101,0
Полтава – 92,4
Славське – 102,1
Джерело: 24 Канал
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