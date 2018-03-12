Радио НВ начало вещание в Украине

В Украине начала вещание первая общенациональная радиостанция разговорного формата - Радио НВ.

Сигнал транслируется на частотах бывшего Радио Эра ФМ, а также на сайте NV.UA. Слушать передачи можно будет также на каналах Facebook и YouTube. Запуск радиостанции стал очередным проектом Медиа-Холдинга, который уже издает еженедельник "Новое время".

"Мы хотим остро и свободно говорить обо всем. Это новостная картина дня. Это политические, международно-политические новости. Но мы не хотим быть только политической радиостанцией. У нас будут программы и об экономике, и о психологии, о еде, о кино, о музыке, футбол", – рассказал руководитель проекта "Новое Время" Виталий Сыч.

Речевые и авторские передачи Радио НВ будут транслировать с 7 утра до 10 вечера. Новости будут подавать каждые 20 минут. Для создания контента привлечены известные в Украине журналисты и ведущие. Команда убеждает, что радио будет объективным и независимым.

"Мы рассчитываем на привлечение внимания к себе людей, которые думают. Тех, кто смотрит не только новости, тех, кто рассуждает, тех, у кого развито критическое мышление. Тех, кто готов спорить, но спорить аргументированно", – отметил главный редактор Радио НВ Валерий Калныш.

"У нас нет музыки, у нас нет розыгрышей. Но у нас тоже есть направление на позитив. У меня есть принцип говорить то, что думаю, не обманывать. Возможно это один из секретов, которых нужно придерживаться, общаясь с аудиторией", – сказал ведущий Радио НВ Александр Положинский.

Сейчас услышать радио НВ можно в 40 городах и крупных районных центрах Украины. До конца года сигнал будет доступен и для радиослушателей, которые живут на временно оккупированных территориях.