Радіо НВ почало мовлення в Україні

В Україні почала мовлення перша загальнонаціональна радіостанція розмовного формату - Радіо НВ.

Сигнал транслюється на частотах колишнього Радіо Ера ФМ, а також на сайті NV.UA. Слухати передачі можна буде також на каналах Facebook та YouTube. Запуск радіостанції став черговим проектом Медіа Холдингу, який вже видає тижневик "Новое время".

"Ми хочемо гостро і вільно говорити про все. Це новинна картина дня. Це політичні, міжнародно-політичні новини. Але ми не хочемо бути тільки політичною радіостанцією. У нас будуть програми і про економіку, і про психологію, про їжу, про кіно, про музику, футбол", – розповів керівник проекту "Новое Время" Віталій Сич.

Розмовні та авторські передачі Радіо НВ транслюватиме з 7 ранку до 10 вечора. Новини подаватимуть кожні 20 хвилин. Для створення контенту залучені відомі в Україні журналісти та ведучі. Команда переконує, що радіо буде об`єктивним і незалежним.

"Ми розраховуємо на привернення уваги до себе людей, які думають. Тих, хто дивиться не тільки новини, тих, хто міркує, тих, у кого розвинене критичне мислення. Тих, хто готовий сперечатися, але сперечатися аргументовано", – зазначив головний редактор Радіо НВ Валерій Калниш.

"У нас немає музики, у нас немає розіграшів. Але у нас теж є спрямування на позитив. У мене є принцип говорити те, що думаю, не обманювати. Можливо це один із секретів, яких треба дотримуватись спілкуючись із аудиторією", – сказав ведучий Радіо НВ Олександр Положинський.

Нині почути радіо НВ можна у 40 містах та великих районних центрах України. До кінця року сигнал буде доступним і для радіослухачів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.