Радиоактивные отходы с объекта "Цибулево" вывезены в Чернобыльскую зону

Безопасность и покой. В поселке Цибулево, что на Кировоградщине, избавились от радиоактивных отходов.

Ядерный могильник со времен советской армии угрожал здоровью местных. В прошлом году Украине удалось договориться с Трастовым фондом НАТО об оказании технической помощи по ликвидации опасного объекта. Радиоактивные отходы вывезли в Чернобыльскую зону в пункт захоронения "Буряковка".

"Мы очень благодарны тем организациям и странам, которые осуществили финансирование в рамках соглашения между правительством Украины, НАТО и подрядчиком. Так получилось, что нам повезло и нормальная, качественная и мощная организация без проблем выполнила эту работу. Ядерная безопасность – это часть экологического состояния нашей страны", – сказал глава Госагенства по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник.

Тендер на проведение работ выиграла компания "НТ-Инжиниринг". Поэтому украинские специалисты спроектировали и построили площадку возле могильника, где проходила ликвидация хранилища с максимальной защитой для окружающей среды и людей. Три колодца с отходами, залитых бетоном, осторожно изъяли. Их содержимое упаковали в специально разработанные и сертифицированные контейнеры для перевозки опасных ядерных отходов. Всю технологию, от изъятия до транспортировки, разрабатывали специалисты "НТ-Инжиниринг".

Этот проект, в отличие от обычного его выполнения, который обычно реализуется с соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, мы добавили набор противоэпидемиологических мероприятий. Наш инженерный состав отвечает всем требованиям, которые выдвигаются, потому что к этой категории работ они прошли все необходимые проверки знаний ядерно-радиационной безопасности, – пояснил председатель Наблюдательного Совета компании "НТ-Инжиниринг" Виталий Демьянюк.

Между тем на объекте "Цибулево" продолжаются восстановительные работы. Чтобы местность осталась экологически чистой, специалисты компании "НТ-Инжиниринг" очищают территории и рекультивируют участки.