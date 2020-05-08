Радіоактивні відходи з об’єкту "Цибулеве" вивезено до Чорнобильської зони

Безпека та спокій. В селищі Цибулеве, що на Кіровоградщині, позбулися радіоактивних відходів.

Ядерний могильник з часів радянської армії загрожував здоров’ю місцевих. Торік Україні вдалося домовитись із Трастовим фондом НАТО про надання технічної допомоги з ліквідації небезпечного об'єкту. Радіоактивні відходи вивезли до Чорнобильської зони в пункт захоронення "Буряківка".

"Ми дуже вдячні тим організаціям і країнам, які здійснили фінансування в рамках угоди між урядом України, НАТО і підрядником. Так вийшло, що нам поталанило і нормальна, якісна та потужна організація без проблем виконали цю роботу. Ядерна безпека – це частина екологічного стану нашої країни", – сказав голова Держагенства з управління зоною відчуження Сергій Калашник.

Тендер на проведення робіт виграла компанія "НТ-Інжинірінг". Тож українські спеціалісти спроєктували та збудували майданчик біля могильника, де проходила ліквідація сховища з максимальним захистом для довкілля та людей. Три колодязі із відходами, залитих бетоном, обережно вилучили. Їхній вміст запакували у спеціально розроблені та сертифіковані контейнери для перевезення небезпечних ядерних відходів. Всю технологію, від вилучення до транспортування, розробляли також фахівці з "НТ-Інжинірінг".

Цей проєкт, на відміну від звичайного його виконання, який зазвичай реалізується за дотриманням ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, ми додали набір протиепідеміологічних заходів. Наш інженерний склад відповідає всім вимогам, які висуваються, бо до цієї категорії робіт вони пройшли всі необхідні перевірки зі знань ядерно-радіаційної безпеки, – пояснив голова Спостережної Ради компанії "НТ-Інжинірінг" Віталій Дем'янюк.

Тим часом на об'єкті "Цибулеве" тривають відновлювальні роботи. Аби місцина залишилась екологічно чистою, фахівці компанії "НТ-Інжинірінг" очищають території та рекультивують ділянки.