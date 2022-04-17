Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов . По его словам, от ядерного оружия может иметь негативные последствия и сама Россия.

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Почему Путин не применит ядерное оружие

Военный эксперт считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия на территории Украины минимальна. Дело в том, что есть разведывательные признаки, а также близость Украины и России. Якобы облако неизвестно, куда полетит.

Завтра р адиоактивный дождь может выпасть на Красной площади в Москве или Санкт-Петербурге. Никто не застрахован и это непредсказуемое событие,

– объяснил Жданов.

В частности, более уязвимым в случае применения ядерного оружия может быть один из объектов НАТО, например в Мировом океане, подчеркнул военный эксперт.