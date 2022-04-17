Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, від ядерної зброї може мати негативні наслідки і сама Росія.
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Військовий експерт таки вважає, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї на території України є мінімальною. Річ у тім, що є розвідувальні ознаки, а також близькість України й Росії. Мовляв, хмара невідомо, куди полетить.
Завтра радіоактивний дощ може випасти на Красній площі у Москві або Санкт-Петербурзі. Ніхто не застрахований і це непередбачувана подія,
– пояснив Жданов.
Зокрема, більш уразливим у разі застосування ядерної зброї може бути один з об'єктів НАТО, наприклад, у Світовому океані, наголосив військовий експерт.
Риторика сьогоднішньої пропаганди змінюються на те, що вони воюють не з Україною, а НАТО. Уже дійшли до того, що вони (росіяни – 24 канал) говорять про те, що є вже реальні бойові зіткнення з військами НАТО на території України.