О том, что самый счастливый момент для любого спортсмена, – это поднятие государственного флага на мировых соревнованиях, рассказала на празднованиях олимпийская чемпионка и обладательница серебряной медали по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

"Все это было на грани человеческих возможностей. Порой, оглядываясь назад, не понимаю, как такие юные одаренные люди выполняют такие сложные элементы. Большая радость понимать, что ты оставил след в истории украинского спорта. Когда поднимается сине-желтый флаг, когда звучит гимн Украины. В такие моменты невозможно сдержать слез радости и гордости за свою страну и ее победу", – рассказала Подкопаева.

Напомним, что организация праздника состоялась при поддержке Метинвеста. Работники предприятий целыми семьями участвуют в собственных олимпиадах по различным видам спорта – Metinvest Steel Games.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский также принял участие в торжественной церемонии. Он поздравил спортсменов и тренеров, и заявил, что Украина заслуживает стать хозяином Олимпийских игр.

Как отпраздновали 30-летие Национального олимпийского комитета: смотрите видео