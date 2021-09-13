Глава государства поздравил спортсменов и тренеров, благодаря победам которых звучит гимн нашего государства. Также он заявил о намерении Украины стать хозяином зимних Олимпийских игр.

Новый девиз Олимпийский игр: "Быстрее, выше, сильнее, вместе". Мы верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты. Мечта большая, мечта она есть у каждого с детства и эта мечта – Олимпиада в Украине. Уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяином Олимпийских игр,

– заявил Владимир Зеленский.

Праздник провели при поддержке Группы Метинвест, ведь компания поддерживает не только олимпийцев, но и спортивное движение в целом. Предприятие даже проводит собственную олимпиаду по различным видам спорта – Metinvest Steel Games. Ее участниками становятся работники со своими семьями.

Кроме того, на предприятиях Метинвест работают 40 заслуженных мастеров спорта – многократные чемпионы мира по гиревому спорту, армрестлингу и силовому многоборью.

Напомним, в рамках события олимпиец Жан Беленюк рассказал, как несмотря на серьезную травму плеча, полученную накануне Олимпиады в Токио, таки завоевал олимпийское золото для Украины.

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