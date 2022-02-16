Кроме того, в парламент могут пройти и "новички". В частности, пятипроцентный барьер преодолевает партия Сергея Притулы "24 серпня" и "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.

Ранее В парламент могут пройти 7 политсил: новый рейтинг партий

Рейтинг партий в феврале (среди тех, кто определился):

  • "Слуга народа" – 18,3%,
  • "Европейская солидарность" – 17,1%,
  • "Батькивщина" – 10,8%,
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,7%,
  • партию Разумкова "Разумная политика" – 5,9%,
  • партия Мураева "Наши" – 5,5%,
  • партия Притулы "24 серпня" – 5,3%,
  • "Сила и честь" – 5,2%,
  • Радикальная партия – 4,7%,
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,0%,
  • партия Шария – 3,4%,
  • "УДАР Виталия Кличко" – 2,8%,
  • ВО "Свобода" – 2,8%.

Рейтинг других политических сил не превышает 2%.

Что известно об опросе?

Его провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 12 – 13 февраля 2022. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Метод опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Предыдущий рейтинг

В конце 2021 года в Раду могли пройти 7 политсил. "Слуги" и раньше были в лидерах, но имели более сильные позиции. Значительно выше показатель был и у партии Разумкова.

  • "Слуга народа" – 20,5% среди тех, кто придет голосовать и определился с выбором,
  • "Европейская солидарность" – 17%,
  • "Батькивщина" – 10,5%,
  • "Разумная политика" – 10,5%,
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10%;
  • "Сила и честь" – 7%;
  • "Наши" – 5%.

Такие данные опубликовала социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива, согласно опросу, который провели с 17 по 22 декабря 2021 года.

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