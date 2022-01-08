Говорится о законопроект №6506-1. Его ранее зарегистрировала группа из 39 народных депутатов фракции "Слуга народа" и одного – от группы "Доверие".

Важно Глава Нацполиции обещает повысить зарплату полицейским уже в январе

Законодательно документ предлагает дополнить статью 94 Закона "О Национальной полиции" четырьмя пунктами, один из которых гласит:

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

Таким образом зарплата полицейского в Украине должна состоять из:

должностного оклада,

доплаты за специальное звание,

надбавки за выслугу лет,

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне,

доплаты за научную степень или ученое звание,

премии (не более 30% должностного оклада).

Обратите внимание! Ежемесячная надбавка за выслугу лет при наличии стажа службы в полиции от 1 до 2 лет предлагается в размере 5%, а свыше 25 лет – 50% должностного оклада.

Предполагается, что увеличение зарплаты полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего исполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, а также обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров.

Прожиточный минимум в Украине

Закон О государственном бюджете Украины устанавливает в 2022 году прожиточный минимум:

с 1 января – 2393 гривны,

с 1 июля – 2508 гривен,

с 1 декабря – 2589 гривен.

В частности, для трудоспособных граждан:

с 1 января – 2481 гривна,

с 1 июля – 2600 гривен,

с 1 декабря – 2684 гривны.

В то же время документ предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 октября до 6,7 тысячи гривен по сравнению с имеющимися 6,5 тысячами гривен.