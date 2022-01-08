Мовиться про законопроєкт №6506-1. Його раніше зареєструвала група з 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" та одного – від групи "Довіра".

Важливо Голова Нацполіції обіцяє підвищити зарплату поліцейським вже в січні

Законодавчо документ пропонує доповнити статтю 94 закону "Про національну поліцію" чотирма пунктами, один з яких свідчить:

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вишів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Таким чином зарплата поліцейського в Україні має складатися з:

посадового окладу,

доплати за спеціальне звання,

надбавки за вислугу років,

доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці,

доплати за науковий ступінь або вчене звання,

премії (не більше ніж 30% посадового окладу).

Зверніть увагу! Щомісячна надбавка за вислугу років за наявності стажу служби в поліції від 1 до 2 років пропонується у розмірі 5%, а понад 25 років – 50% посадового окладу.

Передбачається, що збільшення зарплати поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпеки роботи, а також забезпечувати відбір до поліції кваліфікованих кадрів.

Прожитковий мінімум в Україні

Закон про державний бюджет України встановлює у 2022 році прожитковий мінімум:

з 1 січня – 2393 гривні,

з 1 липня – 2508 гривень,

з 1 грудня – 2589 гривень.

Зокрема, для працездатних громадян:

з 1 січня – 2481 гривня,

з 1 липня – 2600 гривень,

з 1 грудня – 2684 гривні.

Водночас документ передбачає підв ищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня до 6,7 тисячі гривень у порівнянні з наявними 6,5 тисячами гривень.