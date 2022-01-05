Голова Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що розуміє невдоволення поліцейських зарплатою. За його словами, рівень їхнього заробітку має відповідати ризикам.

До теми Від 10% до 30%, – Монастирський розповів про брак кадрів у поліції та прокоментував зарплати

Кабмін виділив гроші, щоб підняти зарплати поліцейським

Клименко сказав, що всім відомо, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Минулого року знайшли шляхи, щоб покращити ситуацію. Відтак поліцейські отримували матеріальну допомогу на соціально-побутові питання, оздоровлення.

Очільник Нацполіції запевнив, що цю практику будуть продовжувати. Водночас відсутність так званої 13 зарплати для правоохоронців Клименко пояснив тим, що на це не заклали грошей у бюджеті.

Ми маємо приємну новину. Кабінет міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня,

– сказав Клименко.

Для керівників підвищення зарплат не буде

Чергове підвищення заробітку правоохоронці мають отримати у квітні 2022 року. Клименко зауважив, що це не стосується керівників Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів.

В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу,

– пообіцяв очільник Нацполіції.

Масові невдоволення поліцейських через зарплату

Напередодні у місті Токмак, що на Запоріжжі, 95% поліцейських, тобто 30 працівників, написали рапорти на звільнення.

Про масове звільнення поліцейських з Токмацького відділку поліції у мережі повідомляла народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик. Серед причин вона перерахувала: неоплату за понаднормову роботу, тиск керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів та спотворення фактів роботи поліцейських публічними людьми.

Зверніть увагу! У телеграмі з'явилася група, в якій поліцейські переписуються щодо ситуації. Вони також висловлюють кожен своє невдоволення.

Реакцією на те, що трапилося, стала службова перевірка, яку призначив начальник управління Нацполіції у Запорізькій області.

Скільки заробляють поліцейські в Україні

Як заявляв очільник поліції столиці Іван Вигівський, зарплати працівників не відповідають ринковим та вартості життя у Києві. Через це у правоохоронців існує кадровий брак. Наразі оперативники поліції Києва отримують 15 тисяч гривень зарплати, а у регіонах ще менше.

Водночас до лав інспекції з паркування запрошували колишніх поліцейських, які звільнись через маленьку зарплатню.

У Харкові в листопаді 2021 року також масово звільнялися патрульні поліції. Відтак, невдовзі могло трапитися, що була б жорстка нестача правоохоронців. Причиною звільнень була низька зарплата.

Повний допис Ігоря Клименка у фейсбуці

Щодо зарплат працівникам Національної поліції України

Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам.

Кожен знає, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021.

Та попри все, ми маємо приємну новину. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня.

Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат НЕ ОТРИМАЮТЬ.

Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу.

