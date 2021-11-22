Акцентувала на цій проблемі начальниця управління патрульною поліцією Харківщини Олена Стрижак. Обговорювали проблеми поліцейських на виїзному засіданні парламентського Комітету з правоохоронної діяльності 22 листопада.

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Кількість патрульних різко зменшується

За словами Стрижак, за 10 місяців цього року, вже звільнилося в півтора раза більше патрульних, ніж за цілий 2020 рік. А до кінця 2021 року їх може стати ще більше.

У мене зростає некомплект. З нового року ми зіштовхнемося із ситуацією, коли стоятиме будівля управління, транспортні засоби, але не буде співробітників поліції,

– заявила Стрижак.

Також вона назвала основною причиною звільнень низьку зарплатню. Наразі Харків патрулюють 52 екіпажі на автомобілях, проте їх кількість може зменшитися.

Про які проблеми ще говорили

Це виїзне засідання вирішили провести в Харкові, оскільки в цьому місті протягом одного місця сталося 2 резонансні ДТП. Детальніше про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Ха її словами Харківщина в трійці регіонів-лідерів за кількістю смертельних аварій. Найвища кількість таких аварій, як і раніше, на Дніпропетровщині, а 2 місце посідає Львівщина.