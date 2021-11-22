Акцентировала на этой проблеме начальник управления патрульной полицией Харьковщины Елена Стрижак. Обсуждали проблемы полицейских на выездном заседании парламентского Комитета по правоохранительной деятельности 22 ноября.

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Количество патрульных резко уменьшается

По словам Стрижак, за 10 месяцев этого года уже уволилось в полтора раза больше патрульных, чем за целый 2020 год. А к концу 2021 года их может оказаться еще больше.

У меня растет некомплект. С нового года мы столкнемся с ситуацией, когда будет стоять здание управления, транспортные средства, но не будет сотрудников полиции,

– заявила Стрижак.

Также она назвала основной причиной увольнений низкую зарплату. В настоящее время Харьков патрулируют 52 экипажа на автомобилях, однако их количество может уменьшиться.

О каких проблемах еще говорили

Это выездное заседание решили провести в Харькове, поскольку в этом городе в течение одного месяца произошло 2 резонансных ДТП. Детальнее об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, Харьковщина в тройке регионов-лидеров по количеству смертельных аварий. Самое большое количество таких аварий по-прежнему на Днепропетровщине, а второе место занимает Львовщина.