Про це Вигівський розповів у інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ". За його словами, система МВС у столиці загалом працює, однак деякі напрямки потребують переформатування.

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Також керівник поліції поскаржився на численну кількість внутрішніх проблем.

В інших правоохоронних органах заробляють набагато більше

За словами Вигівського, наразі оперативники поліції отримують 15 тисяч гривень зарплати.

Цього критично не вистачає на оренду житла та взагалі життя у столиці, тому поліцейські звільняються з роботи.

Через це поліцейські нерідко йдуть на роботу до інших правоохоронних структур, де зарплати набагато більші.

До відтоку кадрів призведе й створення Бюро економічної безпеки, де оклади також відрізнятимуться від тих, які зараз існують у поліції.



Професійні досвідчені кадри потрібні всюди. Надто коли йдеться про людей з вузькою спеціалізацією. Важко навчити працювати якісно, а коли людина вже все вміє, то нові правоохоронні органи заберуть її, як кажуть, з руками і ногами. А нам знову доведеться виховувати молодих. Тому що не можемо конкурувати за рівнем заробітної плати з новими структурами,

– підкреслив Вигівський.

Віддтік кадрів, як кажуть мешканці столиці, відчувається досить серйозно. Іноді на приїзд поліції людям доводиться чекати кілька годин, якщо правоохоронці взагалі прибувають.