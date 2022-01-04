Про масове звільнення поліцейських з Токмацького відділку поліції у мережі повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик.
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У місті на Запоріжжі звільнилися майже всі поліцейські
За словами парламентарки, з місцевого поліцейського відділку звільнилися 95% працівників. Загалом рапорти написали 30 людей.
Яцик назвала такі причини звільнення правоохоронців:
- невиплата доплат за ненормований графік та нічні зміни,
- тиск зі сторони керівництва поліції щодо виконання показників розкриття злочинів,
- спотворення фактів роботи поліцейських публічними людьми.
Яцик зазначила, що для кращих показників по області деякі злочини в ЄРДР або взагалі не реєструються, або реєструються з мінімальною кваліфікацією. З погляду Кримінального кодексу, наголосила нардепка, такі дії мають чітке визначення – приховування посадовими особами вчинених злочинів.
Як відреагувало керівництво поліції
Реакцією на те, що трапилося, стала службова перевірка, яку призначив начальник управління Нацполіції у Запорізькій області. Натомість реакції вищого керівництва поліції та Міністерства внутрішніх справ наразі не було.
Крім того, у телеграмі з'явилася група, в якій поліцейські переписуються щодо ситуації.
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Уривок з допису Юлії Яцик:
"У Токмацькому відділі працівники поліції масово написали рапорт на звільнення!
95% особового складу 30 звітів суть одна:
невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області плати за ненормовані робочі дні та інше. законні доплати
спотворення фактів роботи поліцейських публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до поліції.
систематичний тиск з боку керівництва ГУНП області на виконання показників "розкриття" злочинів".