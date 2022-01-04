Про масове звільнення поліцейських з Токмацького відділку поліції у мережі повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик.

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У місті на Запоріжжі звільнилися майже всі поліцейські

За словами парламентарки, з місцевого поліцейського відділку звільнилися 95% працівників. Загалом рапорти написали 30 людей.

Яцик назвала такі причини звільнення правоохоронців:

невиплата доплат за ненормований графік та нічні зміни,

тиск зі сторони керівництва поліції щодо виконання показників розкриття злочинів,

спотворення фактів роботи поліцейських публічними людьми.

Яцик зазначила, що для кращих показників по області деякі злочини в ЄРДР або взагалі не реєструються, або реєструються з мінімальною кваліфікацією. З погляду Кримінального кодексу, наголосила нардепка, такі дії мають чітке визначення – приховування посадовими особами вчинених злочинів.

Як відреагувало керівництво поліції

Реакцією на те, що трапилося, стала службова перевірка, яку призначив начальник управління Нацполіції у Запорізькій області. Натомість реакції вищого керівництва поліції та Міністерства внутрішніх справ наразі не було.

Крім того, у телеграмі з'явилася група, в якій поліцейські переписуються щодо ситуації.

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Уривок з допису Юлії Яцик:

"У Токмацькому відділі працівники поліції масово написали рапорт на звільнення!

95% особового складу 30 звітів суть одна:

невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області плати за ненормовані робочі дні та інше. законні доплати

спотворення фактів роботи поліцейських публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до поліції.

систематичний тиск з боку керівництва ГУНП області на виконання показників "розкриття" злочинів".