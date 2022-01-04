О массовом увольнении полицейских из Токмакского отделения полиции в сети сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцык.

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В городе на Запорожье уволились почти все полицейские

По словам парламентария, из местного полицейского участка уволились 95% работников. Всего рапорты написали 30 человек.

Яцык назвала такие причины увольнения правоохранителей:

невыплата доплат за ненормированный график и ночные смены,

давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрытия преступлений,

искажение фактов работы полицейских публичными людьми.

Яцык отметила, что для лучших показателей по области некоторые преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с минимальной квалификацией. С точки зрения Уголовного кодекса, отметила нардеп, такие действия имеют четкое определение – сокрытие должностными лицами совершенных преступлений.

Как отреагировало руководство полиции

Реакцией на случившееся стала служебная проверка, которую назначил начальник управления Нацполиции в Запорожской области. Реакции высшего руководства полиции и Министерства внутренних дел пока не было.

Кроме того, в телеграмме появилась группа, в которой полицейские переписываются касательно ситуации.

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Отрывок из сообщения Юлии Яцык:

В Токмакском отделе сотрудники полиции массово написали рапорт на увольнение!

95% личного состава 30 отчетов суть одна:

невыполнение руководством ГУНП Запорожской области платы за ненормированные рабочие дни и прочее. Законные доплаты

искажение фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.

систематическое давление со стороны руководства ГУНП области на выполнение показателей "раскрытия" преступлений.