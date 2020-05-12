Радушный прием коронавируса в России

Аккурат к 75-летию победы в советско-германской войне осуществилась заветная мечта Владимира Путина – Россия вошла в пятерку мировых лидеров.

Правда, это произошло не по показателю величины ВВП (ни по обменным курсам, ни по паритетам покупательной способности). Обойдя последовательно Китай, Иран, Турцию, Германию, Францию, Россия вошла в пятерку мировых лидеров по числу зараженных коронавирусом.

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На 8 мая число заболевших в России достигло 188 тысяч, в то время выше России оставалось только четыре страны:

США – 1293 тыс.

Испания – 257 тыс.

Италия – 216 тыс.

Великобритания – 207 тыс.



Количество случаев в России, Италии, Великобритании, Испании: до 08.05 –фактические данные, 08.05-17.05 – прогноз / Фото автора

И следуя нынешним трендам в распространении инфекции, Россия уже обошла Италию, Великобританию и Испанию и заняла второе место в мире по числу заболевших COVID-19 после США. Россия полноправно заняла место второй мировой супердержавы по масштабам эпидемического кризиса.

Главная причина таких грандиозных "успехов" заключается в принципиально особом типе государственной политики по "борьбе с коронавирусом", не только не противодействующей распространению инфекции, но и максимально способствующей ее распространению.

До новаторского кремлевского опыта в мире имелось два основных типа государственной политики по характеру ответа на эпидемию:

– стандартный, антиэпидемический, старающийся согнуть кривую числа заболевших вправо и вниз (более или менее успешно в зависимости от страны) и

– шведско-беларусский, нейтрально-эпидемический, позволяющий кривой числа заболевших расти вправо и вверх по практически прямой линии до приобретения большей частью населения популяционного иммунитета.

Наконец, усилиями Кремля в мире появился еще один тип государственной эпидемической политики – российский, а точнее: кремлевский, по своему содержанию проэпидемический, заключающийся в использовании всех инструментов государственной власти не для сгибания кривой числа зараженных вправо и вниз (как в большинстве стран мира), не в сохранении ее прямого направления (как в Швеции и Беларуси), а для отгибания этой кривой влево и вверх. После двух месяцев активных государственных мероприятий Россия является, похоже, единственной страной в мире с такой нестандартной политикой и такими необычными результатами.



Три типа эпидемиологической политики / Фото автора

Полтора месяца назад обращая внимание читателей на то, что Путин распахнул двери перед коронавирусом, автор этих строк все же не предполагал, что только на этом Кремль не остановится, а будет еще собственными действиями изо всех сил разгонять масштабы эпидемии. На новый вид коронавируса путинский Кремль отреагировал действительно новаторским ответом. Он внес в российскую и мировую эпидемическую практику такую новизну, о возможности которой человечество, боровшееся с эпидемиями на протяжении тысячелетий, даже не подозревало.