Гостинний прийом коронавірусу в Росії

Якраз до 75-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні здійснилася заповітна мрія Володимира Путіна – Росія увійшла до п'ятірки світових лідерів.

Правда, это произошло не по показателю величины ВВП (ни по обменным курсам, ни по паритетам покупательной способности). Обойдя последовательно Китай, Иран, Турцию, Германию, Францию, Россия вошла в пятерку мировых лидеров по числу зараженных коронавирусом.

Обратите внимание: Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России

На 8 мая число заболевших в России достигло 188 тысяч, в то время выше России оставалось только четыре страны:

США – 1293 тыс.

Испания – 257 тыс.

Италия – 216 тыс.

Великобритания – 207 тыс.



Количество случаев в России, Италии, Великобритании, Испании: до 08.05 –фактические данные, 08.05-17.05 – прогноз / Фото автора

И следуя нынешним трендам в распространении инфекции, Россия уже обошла Италию, Великобританию и Испанию и заняла второе место в мире по числу заболевших COVID-19 после США. Россия полноправно заняла место второй мировой супердержавы по масштабам эпидемического кризиса.

Главная причина таких грандиозных "успехов" заключается в принципиально особом типе государственной политики по "борьбе с коронавирусом", не только не противодействующей распространению инфекции, но и максимально способствующей ее распространению.

До новаторского кремлевского опыта в мире имелось два основных типа государственной политики по характеру ответа на эпидемию:

– стандартный, антиэпидемический, старающийся согнуть кривую числа заболевших вправо и вниз (более или менее успешно в зависимости от страны) и

– шведско-беларусский, нейтрально-эпидемический, позволяющий кривой числа заболевших расти вправо и вверх по практически прямой линии до приобретения большей частью населения популяционного иммунитета.

Наконец, усилиями Кремля в мире появился еще один тип государственной эпидемической политики – российский, а точнее: кремлевский, по своему содержанию проэпидемический, заключающийся в использовании всех инструментов государственной власти не для сгибания кривой числа зараженных вправо и вниз (как в большинстве стран мира), не в сохранении ее прямого направления (как в Швеции и Беларуси), а для отгибания этой кривой влево и вверх. После двух месяцев активных государственных мероприятий Россия является, похоже, единственной страной в мире с такой нестандартной политикой и такими необычными результатами.



Три типа эпидемиологической политики / Фото автора

Полтора месяца назад обращая внимание читателей на то, что Путин распахнул двери перед коронавирусом, автор этих строк все же не предполагал, что только на этом Кремль не остановится, а будет еще собственными действиями изо всех сил разгонять масштабы эпидемии. На новый вид коронавируса путинский Кремль отреагировал действительно новаторским ответом. Он внес в российскую и мировую эпидемическую практику такую новизну, о возможности которой человечество, боровшееся с эпидемиями на протяжении тысячелетий, даже не подозревало.