Вечером 2 декабря несколько десятков украинских активистов провели в Вене акцию протеста с призывом к Raiffeisen Bank International выйти из российского рынка. Об этом журналистам 24 канала рассказала организация B4Ukraine, которая вместе с венской ОО "Мрия" стала соорганизатором митинга.

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Как прошла акция

Участники акции собрались у дворца Альзербах, где у руководства Raiffeisen Bank проходила праздничная вечеринка. Работники банка проходили мимо демонстрантов, объяснявших в громкоговоритель, что учреждению нужно выйти из России. Активисты демонстрировали фото зверств российских оккупантов в Буче и Изюме и показывали плакаты с надписями "Россия – государство-террорист", "Путин – военный преступник", "Закройте Visa i MasterCard, изданные в России".

Активист украинской общины в Вене Андрея Кариоти отметил, что каждый работник компании косвенно причастен к российским военным преступлениям на территории Украины, пока банк остается в России.

Справка. Raiffeisen Bank – один из крупнейших иностранных банков, оставшихся в России. В настоящее время в российском филиале работают более 9 тысяч человек. В этом году банк заработал в России 1,4 миллиарда евро – в четыре раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Это означает, что Raiffeisen Bank платит российскому государству значительные налоги, то есть косвенно вносит вклад в финансирование разрушительной войны России. При этом работающие в России международные компании обязаны помогать Кремлю в военной мобилизации. Один мобилизованный из российского Raiffeisen Bank International уже погиб на войне против Украины.

Это уже четвертый подобный протест

Это уже был четвертый митинг с требованием к Raiffeisen Bank выйти из России, организованный активистами ОО "Мрия". В марте под давлением протестов и медиа гендиректор банка Иоганн Штробль был вынужден реагировать и заявил, что "банк – это не колбасный киоск".