Ввечері 2 грудня кілька десятків українських активістів провели у Відні акцію протесту із закликом до Raiffeisen Bank International вийти з російського ринку. Про це журналістам 24 каналу розповіла організація B4Ukraine, яка разом із віденською ГО "Мрія" стала співорганізатором мітингу.
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Як минула акція
Учасники акції зібралися біля палацу Альзербах, де у керівництва Raiffeisen Bank відбувалася святкова вечірка. Працівники банку проходили повз демонстрантів, які в гучномовець пояснювали, установі потрібно вийти з Росії, демонстрували фото звірств російських окупантів у Бучі й Ізюмі й плакати з написами "Росія – держава-терорист", "Путін – воєнний злочинець", "Закрийте Visa i MasterCard, видані в Росії".
Активіст української громади у Відні Андрія Каріоті зауважив, що кожен працівник компанії непрямо причетний до російських воєнних злочинів на території України, поки банк залишається в Росії.
Це вже четвертий подібний протест
Це вже був четвертий мітинг із вимогою до Raiffeisen Bank вийти з Росії, який організували активісти ГО "Мрія". У березні під тиском протестів і медіа гендиректор банку Йоган Штробль був змушений реагувати й заявив, що "банк – це не ковбасний кіоск".