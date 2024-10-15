Это позволит предпринимателям меньше волноваться о вероятных блэкаутах и полноценно продолжать вести свой бизнес при любых условиях, информирует 24 Канал.

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Финансирование энергетических проектов – важный приоритет кредитной деятельности

Райффайзен Банк будет предоставлять кредиты малому и среднему бизнесу на сумму от 80 до 100% стоимости электростанций, в том числе без залога.

"Райффайзен банк предоставляет финансирование как ФОПам, так и юридическим лицам. Максимальная сумма кредита до 50 миллионов гривен. Райффайзен Банк предоставляет кредиты на срок до 5 лет, что позволяет нашим клиентам разбить их ежемесячные платежи. Большим преимуществом является то, что мы финансируем до 80% от стоимости проекта и, пожалуй, самое главное, что до 9 миллионов гривен мы финансируем без обеспечения", – отметила Елена Шпирка, руководитель по вопросам развития сегмента клиентов бизнес банкинга Райффайзен Банка.

Реальная процентная ставка зависит от суммы, вида и срока кредитования, например:

до 9 миллионов гривен на 24 месяца с взносом 0% – от 15,5%;

до 68,5 миллиона гривен на срок от 12 месяцев с вкладом 20% – от 13,5%.

Райффайзен Банк и Yasno запускают программу для бизнеса на установку солнечных электростанций: видео

В свою очередь, Yasno в рамках программы обеспечит каждому клиенту:

индивидуальную разработку технического решения,

сертифицированное оборудование с гарантией,

доставку и монтаж солнечных электросистем.

Кроме этого, компания будет выкупать излишки электроэнергии.

В целом финансирование энергетических проектов стало важным приоритетом кредитной деятельности Райффайзен Банка, чтобы предприниматели могли подготовиться к зимнему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии, быть энергонезависимым и обеспечивать свою непрерывную деятельность. Ведь сейчас полноценная работа малого бизнеса – крайне важна для развития экономики страны.

Подготовка к следующей зиме проходит под эгидой "ожидай неожиданного". Мы, как банк, решили стать драйверами, в первую очередь, процесса подписания меморандума для поддержки энергетических проектов в Украине и вместе с тем мы начали расширять свои программы поддержки для малого бизнеса и не только,

– заявила Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк уже выдал 2,1 миллиарда гривен "зеленых" кредитов для бизнеса

Чтобы получить солнечную электростанцию под ключ, необходимо лишь подать заявку в финучреждение или компании Yasno и дождаться решения.

Райффайзен Банк как крупнейший иностранный кредитор украинской экономики даже в условиях войны продолжает воплощать стратегию устойчивого развития.

Банк уже выдал более 2 миллиардов гривен "зеленых" кредитов бизнесу. В частности, для строительства СЭС, производства солнечных панелей, создание биогазовых и биометановых заводов, биотопливных котельных и внедрения энергоэффективных проектов.

Райффайзен Банк предоставляет кредиты по различным программам, охватывающих все сегменты бизнеса – от малого до крупного.

Интересно! АО "Райффайзен Банк" внесен в Государственный реестр банков 27.03.1992 г. под №94 с записью о праве на осуществление банковской деятельности под №10. Условия предоставления услуги согласно правилам Банка. Детали на raiffeisen.ua.