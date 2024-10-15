Це дозволить підприємцям менше хвилюватися щодо ймовірних блекаутів та повноцінно продовжувати вести свій бізнес за будь-яких умов, інформує 24 Канал.

Буде цікаво Інфляція пришвидшилася, гривня девальвує: куди краще вкладати гроші в Україні

Фінансування енергетичних проєктів – важливий пріоритет кредитної діяльності

Райффайзен Банк надаватиме кредити малому та середньому бізнесу на суму від 80 до 100% вартості електростанцій, в тому числі без застави.

"Райффайзен банк надає фінансування як ФОПам, так і юридичним особам. Максимальна сума кредиту до 50 мільйонів гривень. Райффайзен Банк надає кредити на термін до 5 років, що дозволяє нашим клієнтам розбити їхні щомісячні платежі. Великою перевагою є те, що ми фінансуємо до 80% від вартості проєкту і, мабуть, найголовніше, що до 9 мільйонів гривень ми фінансуємо без забезпечення", – зазначила Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку.

Реальна процентна ставка залежить від суми, виду та терміну кредитування, наприклад:

до 9 мільйонів гривень на 24 місяці з внеском 0% – від 15,5%;

до 68,5 мільйона гривень на термін від 12 місяців з внеском 20% – від 13,5%.

Райффайзен Банк та Yasno запускають програму для бізнесу на встановлення сонячних електростанцій: відео

Своєю чергою, Yasno в межах програми забезпечить кожному клієнту:

індивідуальну розробку технічного рішення,

сертифіковане обладнання з гарантією,

доставку і монтаж сонячних електросистем.

Окрім цього, компанія викупатиме надлишки електроенергії.

Загалом фінансування енергетичних проєктів стало важливим пріоритетом кредитної діяльності Райффайзен Банку, щоб підприємці могли підготуватися до зимового опалювального сезону в умовах можливих відключень електроенергії, бути енергонезалежним та забезпечувати свою безперервну діяльність. Адже нині повноцінна робота малого бізнесу – вкрай важлива для розвитку економіки країни.

Підготовка до наступної зими проходить під егідою "очікуй неочікуваного". Ми, як банк, вирішили стати драйверами, в першу чергу, процесу підписання меморандуму для підтримки енергетичних проєктів в Україні й разом з тим ми почали розширювати свої програми підтримки для малого бізнесу і не тільки,

– заявила Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк вже видав 2,1 мільярда гривень "зелених" кредитів для бізнесу

Аби отримати сонячну електростанцію під ключ, необхідно лише подати заявку до фінустанови або компанії Yasno та дочекатись рішення.

Райффайзен Банк як найбільший іноземний кредитор української економіки навіть в умовах війни продовжує втілювати стратегію сталого розвитку.

Банк вже видав понад 2 мільярди гривень "зелених" кредитів бізнесу. Зокрема, для будівництва СЕС, виробництва сонячних панелей, створення біогазових та біометанових заводів, біопаливних котельних та запровадження енергоефективних проєктів.

Райффайзен Банк надає кредити за різними програмами, що охоплюють усі сегменти бізнесу – від малого до великого.

Цікаво! АТ "Райффайзен Банк" внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94 із записом про право на здійснення банківської діяльності за №10. Умови надання послуги згідно з правилами Банку. Деталі на raiffeisen.ua.