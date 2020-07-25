В субботу, 25 июля, украинские Карпаты накрыл ливень. Из-за непогоды в районе Говерлы застряла группа из 13 туристов, из которых 6 – дети. Вследствие непогоды люди не имели возможности передвигаться.

Сообщение о беде, которая случилась во время прохождения туристического маршрута, в 13:45 часов 25 июля поступило в ГСЧС в Закарпатской области.

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Известно, что младшему из детей, которые стали заложниками непогоды, всего полтора года. В то же время самый старший ребенок тоже еще маленький – ему всего 12 лет. Все они вместе с группой нуждаются в помощи.

К месту их пребывания направлены четыре спасателя и две единицы техники от горного поисково-спасательного отделения села Лазещина,

– сообщили в ГСЧС.

В 16:45 спасательная группа уже встретилась с туристами. Спасатели прибыли туда на вездеходе "Богун". На них 6 детей и двух женщин и возвращали в село Лазещина. Остальные туристы передвигались пешком.

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