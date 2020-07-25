У суботу, 25 липня, українські Карпати накрила злива. Через негоду в районі Говерли застрягла група з 13 туристів, з яких 6 – діти. Внаслідок негоди люди не мали можливості пересуватися.

Повідомлення про халепу, яка трапилася під час проходження туристичного маршруту, о 13:45 годині 25 липня надійшло в ДСНС у Закарпатській області.

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Відомо, що наймолодшому з дітей, які стали заручниками негоди, всього півтора року. Водночас найстарша дитина теж ще маленька – їй лише 12 років. Усі вони разом з групою потребують допомоги.

До місця їхнього перебування направлено чотирьох рятувальників і дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина,

– повідомили в ДСНС.

О 16:45 рятувальна група вже зустрілася з туристами. Рятувальники прибули туди на всюдиході "Богун". На них 6 дітей і двох жінок і повертали до села Лазещина. Решта туристів пересувалися пішки.

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