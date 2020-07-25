У районі Говерли застрягли туристи з 6 дітьми, по них вирушили рятувальники: деталі
У суботу, 25 липня, українські Карпати накрила злива. Через негоду в районі Говерли застрягла група з 13 туристів, з яких 6 – діти. Внаслідок негоди люди не мали можливості пересуватися.
Повідомлення про халепу, яка трапилася під час проходження туристичного маршруту, о 13:45 годині 25 липня надійшло в ДСНС у Закарпатській області.
Важливо Рятувальники попереджають про підняття річок: де будуть нові затоплення
Відомо, що наймолодшому з дітей, які стали заручниками негоди, всього півтора року. Водночас найстарша дитина теж ще маленька – їй лише 12 років. Усі вони разом з групою потребують допомоги.
До місця їхнього перебування направлено чотирьох рятувальників і дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина,
– повідомили в ДСНС.
О 16:45 рятувальна група вже зустрілася з туристами. Рятувальники прибули туди на всюдиході "Богун". На них 6 дітей і двох жінок і повертали до села Лазещина. Решта туристів пересувалися пішки.
Гора Говерла й село Лазещина: карта