Кроме этого, в результате огня механизированных подразделений 28 омбр ликвидировали до 20 человек ДРГ врага.

Обратите внимание Россия понесла тяжелые потери в районе Коблева

Как сообщили Генеральному штабу ВСУ, группа инженерных заграждений Военно-Морских сил ВСУ провела минирование десантно-доступных участков.

Вечером 25 февраля десантники государства-оккупанта высадились на берег у Коблева, один из них уничтожен ВСУ.

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Полный текст публикации :

Оперативная информация по состоянию на 06:00 26.02.2022 по российскому вторжению. Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника. Группой инженерных заграждений Военно-Морских сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.