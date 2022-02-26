Кроме этого, в результате огня механизированных подразделений 28 омбр ликвидировали до 20 человек ДРГ врага.
Обратите внимание Россия понесла тяжелые потери в районе Коблева
Как сообщили Генеральному штабу ВСУ, группа инженерных заграждений Военно-Морских сил ВСУ провела минирование десантно-доступных участков.
Вечером 25 февраля десантники государства-оккупанта высадились на берег у Коблева, один из них уничтожен ВСУ.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.
Полный текст публикации:
Оперативная информация по состоянию на 06:00 26.02.2022 по российскому вторжению. Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.
На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника. Группой инженерных заграждений Военно-Морских сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.
Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 единиц, вертолеты – 8 единиц, танки – 102 единиц, ББМ – 536 единиц, орудий – 15 единиц, ЗРК БУК – 1 единица.