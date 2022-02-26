Окрім цього, в результаті вогню механізованих підрозділів 28 омбр ліквідували до 20 осіб ДРГ ворога.

Зверніть увагу Росія зазнала тяжких втрат в районі Коблева

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, група інженерних загороджень Військово-Морських сил ЗСУ здійснила мінування десантно-доступних ділянок.

Ввечері 25 лютого десантники держави-окупантки висадилися на берег біля Коблева, одна їх знищили ЗСУ.

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Повний текст публікації:

Оперативна інформація станом на 06:00 26.02.2022 щодо російського вторгнення. Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.

На приморському напрямку в районі КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 омбр знищено катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника. Групою інженерних загороджень Військово-Морських сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.

Орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 одиниць, гелікоптери – 8 одиниць, танки – 102 одиниць, ББМ – 536 одиниць, гармат – 15 одиниць, ЗРК БУК – 1 одиниця.