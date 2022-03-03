В ГСЧС сообщили, что 3 марта в микрорайоне Харькова Северная Салтовка в результате обстрелов многоэтажных жилых домов, произошло разрушение зданий и сооружений.

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За один час о пожарах сообщили в по меньшей мере 40 домах города. Большинство вызовов поступало из Салтовки.

Последствия обстрела и разрушения домов в Харькове / Фото ГСЧС



По состоянию на 17:15 от ГСЧС на поиски, спасение людей и тушение пожаров привлечено 70 человек и 20 единиц техники.

Добавим, что уже несколько дней российские захватчики наносят разрушительные удары по Харькову. Уже пострадал ряд административных зданий и жилых домов.