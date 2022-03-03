У ДСНС повідомили, що 3 березня у мікрорайоні Північна Салтівка Харкова, внаслідок обстрілів багатоповерхових житлових будинків, сталося руйнування будівель та споруд.

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За одну годину повідомили про пожежі у щонайменше 40 будинках міста. Більшість викликів надходили з Салтівки.

Наслідки обстрілу та руйнування будинків у Харкові / Фото ДСНС



Станом на 17:15 від ДСНС на пошуки, рятування людей та гасіння пожеж залучено 70 осіб та 20 одиниць техніки.

Додамо, що вже кілька днів російські загарбники наносять руйнівних ударів по Харкову. Уже постраждала низка адміністративних будівель та житлових будинків.

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