Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что эксперименты с такими видами вооружения в Украине ранее уже происходили. В частности, была идея создать дрон-ракету, который отвлекал бы вражеские системы ПВО.

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"Паляница" может преодолевать расстояние 300 – 400 километров

Дроны-ракеты, по словам Мусиенко, могут лететь на определенное расстояние и нести взрывчатку, их особенность в том, что благодаря своей форме они менее заметны для ПВО, противнику сложнее их сбить, и не всеми системами противовоздушной обороны это можно сделать. Ведь именно на этот дрон устанавливается реактивный двигатель, что дает возможность развивать скорость от 400 до 600 километров.

Тот, который сейчас мог быть применен, о котором говорит президент Украины, это дрон, который может преодолевать расстояние от 300 до 400 километров, нести 400-килограммовую взрывчатку, он менее заметен благодаря своей форме и скорости,

– отметил Мусиенко.

Учитывая, что у него двигатель реактивный, то он потребляет больше топлива, соответственно, расстояние, которое он может преодолеть, меньше, потому что требует установки большего бака. Но у разработчиков, по словам Мусиенко, есть решение, чтобы создавать модель с большим топливозаправщиком, тогда дрон-ракета будет долетать на большее расстояние.

Дрон-ракета долетает до цели быстрее, чем обычный дрон, который может лететь со скоростью 120, 130, 140 километров. Он менее уязвим, не каждое средство ПВО может его сбить, есть возможности и вариации относительно того, чтобы менять различные технические характеристики, позволяя сделать его дальнобойным,

– отметил Мусиенко.