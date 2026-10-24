Россия разработала новую дешевую крылатую ракету "Филин": чем она угрожает Украине

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, эволюция новых российских дронов и ракет началась с иранских Shahed-136, которые в России получили название "Герань-2". В дальнейшем противник пытался повысить их скорость и интеллектуальные возможности, что привело к появлению модификаций "Герань-3", "Герань-4" и дрон-ракеты "Герань-5".

Реклама Adv

популярные видео

Что известно о новой ракете "Филин"?

Новая разработка "Филин" уже имеет стреловидное крыло и улучшенную аэродинамику. По заявлениям россиян, она способна разгоняться до 800 км/ч.

На больших высотах около 6 000 метров уже фиксировалась цель, которая двигалась со скоростью почти 1 000 км/ч. Это свидетельствует о движении в трансзвуковой зоне, и это могла быть либо ракета типа "Филин", либо "Герань-5"– отметил Криволап.

Эксперт подчеркивает, что главная цель России – создать массовую и дешевую крылатую ракету, чтобы изнурять украинскую систему ПВО и заставлять тратить более дорогие зенитные ракеты.

Реклама

Криволап рассказал о новой российской крылатой ракете: смотрите видео 24 Канала

Как Украина будет противодействовать этой угрозе?

По словам Криволапа, ответом Украины должно стать не только использование дорогих авиационных ракет с самолетов F-16 или Mirage, но и создание собственных, более дешевых средств поражения.

Скорее всего, у нас появятся новые разработки, новые более дешевые ракеты, которые будут заниматься сбиванием таких целей с земли с помощью зенитных ракетных комплексов. Кроме того, необходимо с помощью баллистики уничтожать сами точки запуска и дронопорты противника– подчеркнул эксперт.

Добавим, что эксперты Defense Express объяснили, чем новая ракета "Филин" опасна. Главная проблема здесь заключается в высокой скорости полета. Она разгоняется до 800 километров в час и поражает цели на расстоянии 1200 километров.