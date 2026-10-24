Росія розробила нову дешеву крилату ракету "Філін": чим вона загрожує Україні

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, еволюція нових російських дронів і ракет почалася з іранських Shahed-136, які в Росії отримали назву "Герань-2". Надалі ворог намагався підвищити їхню швидкість та інтелектуальні спроможності, що призвело до появи модифікацій "Герань-3", "Герань-4" та дроно-ракети "Герань-5".

Реклама Adv

популярні відео

Що відомо про нову ракету "Філін"?

Нова розробка "Філін" вже має стрілоподібне крило та покращену аеродинаміку. За заявами росіян, вона здатна розганятися до 800 км/год.

На великих висотах близько 6 000 метрів вже фіксувалася ціль, яка йшла зі швидкістю майже 1000 км/год. Це свідчить про рух у трансзвуковій зоні, і це могла бути або ракета типу "Філін" або "Герань-5"– зазначив Криволап.

Експерт наголошує, що головна мета Росії – створити масову і дешеву крилату ракету, аби виснажувати українську систему ППО та змушувати витрачати дорожчі зенітні ракети.

Реклама

Криволап розповів про нову російську крилату ракету: дивіться відео 24 Каналу

Як Україна протидіятиме загрозі?

За словами Криволапа, відповіддю України має бути не лише використання дорогих авіаційних ракет із літаків F-16 чи Mirage, а й створення власних дешевших засобів ураження.

Скоріш за все, у нас з'являться нові розробки, нові дешевші ракети, які будуть займатися збиттям таких цілей з землі за допомогою зенітних ракетних комплексів. Окрім того, необхідно балістикою нищити самі точки пуску та дронопорти ворога– підкреслив експерт.

Додамо, експерти Defense Express пояснили, чим небезпечна нова ракета "Філін". Головна проблема тут полягає у високій швидкості польоту. Вона розганяється до 800 кілометрів за годину та б'є на відстань у 1200 кілометрів.