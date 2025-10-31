Зеленский ответил, сколько раз ракеты "Фламинго" запускали по России

Ракеты "Фламинго" применяли в реальных операциях уже 9 раз. Сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского для Le Figaro.

Что сказал Зеленский о ракете "Фламинго"?

Владимир Зеленский заявил, что Украина применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях уже 9 раз, и она доказала свою эффективность.

В издании отмечают, что "Фламинго" считается лучшей украинской ракетой, хотя ее производитель Fire Point "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов".

Журналисты пишут, что боеголовка ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk, у которой это примерно 450 килограммов взрывчатки. Также ракета "Фламинго" создана без западного финансирования или официальных лицензий – только благодаря инициативе украинских разработчиков.

Le Figaro отмечает, что это демонстрирует способность Украины импровизировать и производить сложное оружие даже в состоянии войны. Более того, журналисты отмечают, что эта ракета может стать Game Changer, то есть такой, что может "изменить правила игры" в войне.

Она позволяет Украине атаковать военные объекты, склады и авиабазы далеко за линией фронта без участия западных ракет типа Storm Shadow или ATACMS. Один из военных экспертов отметил, что "Фламинго" это "первое по-настоящему стратегическое оружие украинского производства",

– говорится в материале издания.

Кроме того, отмечается, что сейчас в Украине обсуждают вопрос изготовления баллистических ракет.

Сам Зеленский в своем телеграм-канале написал, что вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки определил приоритетные цели для "дальнобойных санкций" в отношении России на ближайшее время.

Кстати, офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук предположил в эфире 24 Канала, что ракета "Фламинго" могла поразить 6 сентября инфраструктуру российского предприятия "Завод имени Свердлова" в городе Дзержинск. Тогда там произошли многочисленные взрывы и пожары.

Что еще известно о применении "Фламинго" по России?