Об этом главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу. Информация о том, что это были ракеты "Кинжал", основывалась на фотографиях, обнародованных Национальной полицией, и фотографиях из других источников, которые получило издание.
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Есть фотографии от Национальной полиции
"То, что у Украины есть ЗРК Patriot, который, по словам Воздушных сил ВСУ, может сбивать баллистические цели, сообщило именно командование Воздушных сил Украины 26 апреля. То есть, у нас есть информация об уничтожении ракет, которые, вероятно, были баллистическими, от КГГА, есть фотографии от Нацполиции, есть издание Defense Express, которое уже много лет профильно пишет о войне и смогло идентифицировать эти обломки", – отметил Катков.
По его словам, ему непонятно, почему нельзя писать о ЗРК Patriot, если о поступлениях этих систем официально сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Издание Defense Express лишь идентифицировало обломки ракеты на основе своего многолетнего опыта.
Журналисты 24 Канала тоже пытались связаться с Воздушными силами, но там не комментируют ситуацию.
Что известно о воздушной атаке 4 мая
- Ночью 4 мая в ряде областей Украины раздался сигнал воздушной тревоги. В частности, сирену слышали жители Киева и Киевской области.
- В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице работают силы ПВО.
- Сообщалось, что для атаки враг применил дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты, вероятно, баллистического типа. Все цели были уничтожены, обломки упали в нескольких районах столицы. К счастью, никто не пострадал.