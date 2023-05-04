Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит.

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Силы ПВО сбили беспилотник

Начальник КГВА рассказал, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар.

Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются.

В воздушных силах в комментарии "Украинской правде" уточнили, что противовоздушная оборона работала по БПЛА. Сообщается, что беспилотник в результате был уничтожен силами мобильных огневых.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в 20:20 сообщил, что был сбит вражеский беспилотник.

Пока информации о том, какой тип беспилотника был сбит над Киевом, – нет.

Что еще известно о взрывах в Киеве

В Киеве и Киевской области вечером 4 мая была объявлена воздушная тревога. Начиная примерно с 20:13, в Киеве были слышны многочисленные взрывы и выстрелы в небе.

После этого Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора неизвестного летательного аппарата. Уже в 20.33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.

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