Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит.
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Силы ПВО сбили беспилотник
Начальник КГВА рассказал, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар.
Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются.
В воздушных силах в комментарии "Украинской правде" уточнили, что противовоздушная оборона работала по БПЛА. Сообщается, что беспилотник в результате был уничтожен силами мобильных огневых.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в 20:20 сообщил, что был сбит вражеский беспилотник.
Пока информации о том, какой тип беспилотника был сбит над Киевом, – нет.
Что еще известно о взрывах в Киеве
В Киеве и Киевской области вечером 4 мая была объявлена воздушная тревога. Начиная примерно с 20:13, в Киеве были слышны многочисленные взрывы и выстрелы в небе.
После этого Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора неизвестного летательного аппарата. Уже в 20.33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.
Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками
- Российские оккупационные войска в последние несколько недель увеличили интенсивность атак дронами-камикадзе. Предыдущая такая атака произошла в ночь на 4 мая.
- Войска врага снова атаковали Украину "Шахидами" с северного направления из Брянской области и с Юга – восточное побережье Азовского моря.
- В течение одной атаки российские оккупанты применили до 24 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, удалось уничтожить 18 ударных БПЛА противника.
- Сообщалось, что боевая работа проводилась в северных, центральных и южных областях Украины. Были применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Центр".
- В течение ночи враг пытался атаковать Киев, однако в небе над столицей были уничтожены все враждебные цели.