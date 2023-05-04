Их обнаружили в Шевченковском, Печерском и Подольском районах. По словам руководителя КМВА Сергея Попка, в результате атаки повреждены припаркованные автомобили и дорожное покрытие.
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В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов рухнули обломки. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие,
– сообщил Сергей Попко.
Он также сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших гражданах – не поступало.
Полиция показала обломки вражеских дронов
Стражи порядка зафиксировали последствия ночной атаки россиян на столицу. Они показали фото обломков воздушных целей, сбитых нашими бойцами.
Ночью и утром патрульные получали многочисленные сообщения о падении обломков. Прибывшие инспекторы обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников,
– говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что опубликованные фотографии – это наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Обломки дронов, сбившихся над столицей 4 мая / Фото Нацполиции
Кратко об атаке на Киев
- Россияне выпустили по столице иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты. Из-за угрозы тревога продолжалась более 3,5 часов, во время которой работало ПВО.
- Впоследствии в КМВА уточнили, что в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.