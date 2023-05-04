Їх знайшли в Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці. За словами керівника КМВА Сергія Попка, внаслідок атаки пошкоджено припарковані автомобілі та дорожнє покриття.
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В результаті збиття ворожих повітряних об'єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття,
– сказав Сергій Попко.
Він також повідомив, що наразі інформації щодо потерпілих громадян – не надходило.
Коротко про атаку на Київ
- Росіяни випустили по столиці іранські дрони та, ймовірно, балістичні ракети. Через загрозу тривога тривала понад 3,5 години, під час якої працювала ППО.
- Згодом у КМВА уточнили, що в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БпЛА були знищені.