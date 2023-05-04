Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об'єкт був збитий.
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Сили ППО збили безпілотник
Начальник КМВА розповів, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА у Солом'янському районі столиці в нежитловому приміщенні виникла пожежа.
Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються.
У Повітряних силах у коментарі "Українській правді" уточнили, що протиповітряна оборона працювала по БпЛА. Повідомляється, що безпілотник у підсумку було знищено силами мобільних вогневих.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак о 20:20 повідомив, що було збито ворожий безпілотник.
Наразі інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом, – немає.
Що ще відомо про вибухи в Києві
У Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Починаючи приблизно з 20:13 у Києві було чути численні вибухи та постріли в небі.
Після цього Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотора невідомого літального апарату. Вже о 20:33 в Києві та області оголосили відбій тривоги.
Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками
- Російські окупаційні війська в останні кілька тижнів збільшили інтенсивність атак дронами-камікадзе. Попередня така атака відбулася у ніч проти 4 травня.
- Війська ворога знову атакували Україні "Шахідами" з північного напрямку з Брянської області та з Півдня – східне узбережжя Азовського моря.
- Протягом однієї атаки російські окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, вдалося знищити 18 ударних БпЛА противника.
- Повідомлялося, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Центр".
- Протягом ночі ворог намагався атакувати Київ, однак в небі над столицею було знищено всі ворожі цілі.