Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об'єкт був збитий.

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Сили ППО збили безпілотник

Начальник КМВА розповів, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА у Солом'янському районі столиці в нежитловому приміщенні виникла пожежа.

Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються.

У Повітряних силах у коментарі "Українській правді" уточнили, що протиповітряна оборона працювала по БпЛА. Повідомляється, що безпілотник у підсумку було знищено силами мобільних вогневих.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак о 20:20 повідомив, що було збито ворожий безпілотник.

Наразі інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом, – немає.

Що ще відомо про вибухи в Києві

У Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Починаючи приблизно з 20:13 у Києві було чути численні вибухи та постріли в небі.

Після цього Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотора невідомого літального апарату. Вже о 20:33 в Києві та області оголосили відбій тривоги.

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