Россияне выводят в Черное море ракетоносители: какой максимальный возможный залп "Калибров"
- Российская армия вывела в Черное море ракетоносители с потенциальным залпом до 24 крылатых ракет "Калибр".
- Среди выведенных судов: фрегат "Адмирал Макаров" и две подводные лодки "Варшавянка".
Российская армия вечером 25 декабря вывела в Черное море несколько своих ракетоносителей. Среди них есть и подводные лодки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.
Какое количество носителей "Калибров" сейчас в Черном море?
В 20:42 25 декабря мониторинговые сообщества написали, что в акваторию Черного моря состоялся выход подводного ракетоносителя с максимальным возможным общим залпом 6 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
После 21:00 стало известно о выходе второго подводного ракетоносителя. Тогда максимальный возможный залп ракет увеличился до 12 единиц.
Еще через несколько минут оккупанты вывели и фрегат, который может содержать до 8 ракет типа "Калибр". Таким образом общий залп может составлять до 20 – 24 единиц оружия морского базирования.
Моноторы писали, что по состоянию на 21:05 в акватории Черного моря находятся 1 фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" и 2 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка".
В то же время действительно ли эти маневры свидетельствуют о возможной подготовке врага к атаке Украины – пока неизвестно.
Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил в эфире 24 Канала, почему российские оккупанты не запускали ракет "Калибр" во время ракетного удара по Украине в ночь на 23 декабря. По данным военного, захватчики боятся повторной атаки Украины на их порт в Новороссийске, где и расположены соответствующие ракетоносители.
Как Украина поразила подводную лодку россиян проекта "Варшавянка"?
Подводные дроны СБУ Sub Sea Baby в первой половине декабря поразили российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Речь идет о носителе крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты регулярно обстреливают украинские города.
Позже российские СМИ сообщили, что на подводной лодке "Варшавянка", которую атаковала Украина, могло погибнуть 14 моряков. Оккупанты также утверждают, что о подготовке атак якобы было известно заранее, но информация "не дошла до руководства".
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что операция по поражению лодки класса 636.3 "Варшавянка" была сложной. Ведь база в Новороссийске защищена, и в последнее время Россия в Черном море не держит корабли и лодки именно из-за угрозы для них.
Кроме того, в СБУ позже рассказали, что одним из ключевых этапов спецоперации в Новороссийске стало вывод из строя российского противолодочного самолета Ил-38Н (Sea Dragon) на авиабазе Ейск. Ведь он мог помешать поражению вражеской субмарины.